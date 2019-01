Maytín cuestona solicitud de Wever para que lo tomen en cuenta como Magistrado del Tribunal de Cuentas

La solicitud hecha por el secretario general de la Asamblea Nacional (AN), Franz Wever, a los diputados para que se le tome en consideración para ocupar el cargo a magistrado del Tribunal de Cuentas, fue cuestionado este martes por la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, quien lo catalogó como “desafortunado” y “tráfico de influencias”.

“Es desafortunado que se haga uso de lo que se conoce como tráfico de influencias porque uno como servidor público debe poder conseguir un cargo por sus méritos y no por el cargo que ostenta… cuando leí la carta realmente me sentí muy molesta porque este tipo de cosas no deben ocurrir, uno no debe usar el cargo para beneficio particular”, enfatizó la zarina anticorrupción.

Ante esta situación, cuestionó que hasta el momento en el país no se han implementado las regulaciones para garantizar el castigo a los funcionarios públicos que incurran en estas prácticas, e hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que en los próximos meses se aprueben leyes encaminadas a evitar que estas acciones sigan ocurriendo.

“Debo decir que en este país no hemos regulado estos temas para poder realmente sancionar a los servidores públicos que abusen de su cargo para conseguir beneficios, entonces siento también que la Asamblea tiene una gran responsabilidad en los próximos meses de generar leyes que permitan realmente detectar situaciones como esta”, puntualizó Maytín.

La reacción de la zarina anticorrupción surge luego de que Weber emitió una carta dirigida a los parlamentarios, mediante la que manifiesta: “pongo a su disposición mi experiencia y dedicación para ocupar el cargo mencionado ya que cuento con todos los requisitos exigidos por la ley para tal fin”, y los invita a examinar su currículo.