Maytín: Las personas que cumplen perfil para magistrados de la CSJ “no quieren ese puesto”

Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se refirió este martes a las designaciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señalando que las personas que cumplen el perfil no quiere el puesto.

“Las personas o los abogados que llenarían ese perfil a cabalidad por la experiencia y demás rasgos necesarios, no quieren ese puesto porque obviamente sus firmas de abogado facturan muchísimo más”, señaló Maytín.

Agregó que además, no todas las personas están dispuestas a exponerse a situaciones como las que vivieron Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore, quienes habían sido designadas por el Ejecutivo como magistradas de la CSJ, sin embargo fueron rechazadas por el pleno de la Asamblea Nacional.

“La gente ve eso y dice, yo no voy a exponerme a que me ataquen, a que me insulten, a que me agredan y uno se tiene que quedar callado. No es cualquier persona que está dispuesta a tolerar esos vejámenes, porque eso fue lo que ocurrió, a nadie le importó con las familias de esas personas, eso fue realmente una situación muy cruel y eso es lo que ocurre, las personas que se requieren no están dispuestas a someterse a eso que muchos calificaron hasta de circo”, enfatizó.