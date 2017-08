Maytín dice “cuando viajo más trabajo” y asegura que ataques vienen de corruptos

Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se defendió de las fuertes críticas y cuestionamientos que han generado los cerca de 20 viajes que acumula desde que asumió ese cargo, asegurando que éstas provienen de aquellos a los que ella ha criticado.

“Aquí se ha investigado y se sigue investigando y por eso es que como investigamos a gente de diferentes partidos políticos nos atacan, y por eso hacen mancuerna vamos a criticar a Maytín porque Maytín nos criticaba a nosotros, entonces me están intentando dar de su jarabe, pero la verdad yo soy inmune a esos jarabes… malas noticias para ustedes señores corruptos, voy a seguir haciendo mi trabajo”, declaró.

Por otro lado, justificó que entre más viajes realiza, más trabaja, además de que viajar es una de las funciones de la entidad que dirige, ya que debe a asistir a la OEA y Naciones Unidas "a dar seguimiento a las convenciones anticorrupción".

“Cuando viajo más trabajo, sabes por qué, porque hay una diferencia de horario y cuando es de noche en donde yo estoy, acá es de tarde y estoy en constante comunicación con mi equipo, ellos me envían las cartas que quieren que yo les revise, los informes, me acuesto 1, 2, 3 de la mañana”, enfatizó la zarina anticorrupción.

Además resaltó que ella publica los viajes que realiza, incluso hace público un informe de cada uno, aún cuando la ley no la obliga a hacerlos.

“Publicamos todos los viajes y además, aunque la ley no me obliga, público el informe de ese viaje para que la gente sepa qué fuimos a hacer, no importa si con esa información después se nos critica, eso no interesa es mi obligación publicarla y la cumplo y la excedo porque público un informe que si bien es cierto la ley no me obliga sentimos que es complementario”, dijó.

Agregó que mientras que en la pasada administración se hicieron 53 investigaciones, bajo su gestión se acumulan más de 400, “aquí hay más de cinco funcionarios de alto nivel, viceministros, directores de instituciones que ganaban 9 mil dólares al mes que han tenido que renunciar”, puntualizó.