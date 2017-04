Mecanismo anunciado “no representa seguridad de pago” de décimos, Chen

Luis Chen, miembro de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo, cuestionó este martes la sanción por parte del presidente Juan Carlos Varela, de la Ley 461 que ordena la devolución de las partidas del décimo tercer mes a cerca 180 mil jubilados.

“Estimar que se pagará entre 12 y 24 meses sin tener una fecha segura es totalmente un fracaso porque en el presupuesto nacional las partidas se comprometen de una manera formal no dependiendo de eventualidade o contingencias como lo son las condenas o no condenas de casos de corrupción administrativa, así que nosotros lo advertimos, es un mecanismo que no representa seguridad de pago en ningún momento a los beneficiarios o acreedores de estos préstamos”, enfatizó Chen en Telemetro Reporta.

Asimismo cuestionó que se pretenda utilizar dinero proveniente de actividades ilícitas para realizar ese pago. “La Coordinadora considera que se ha insultado al pueblo, sobre todo a la gran cantidad de jubilados y pensionados al depender de dineros de la corrupción como se intuye o se insinúa, ahora nosotros queremos que haya mucha corrupción para cobrar rápido o más prontamente este dinero, lamentablemente no estamos de acuerdo”, declaró.

Catalogó también como “lamentable que el máximo funcionario de nuestro país haya aludido que nosotros tenemos que reconciliarnos con los corruptos para cobrar más rápidamente, para que a ellos se les ablande el corazoncito y entreguen la plata, eso no puede ser, nosotros somos personas dignas, no necesitamos que la corrupción nos pague nada”, puntualizó.