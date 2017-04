Médicos del Santo Tomás irán a paro el lunes, solo atenderán urgencias

Luego de una asamblea realizada este miércoles, médicos especialistas del Hospital Santo Tomás anunciaron que a partir de las 7:00 a.m. del próximo lunes 17 de abril iniciarán un paro de labores, solo atenderán urgencias. Esto ante la falta de pago de sus jornadas extraordinarias.



Así lo dio a conocer el doctor Marcel Penna, quien detalló que mantendrán la atención en el Cuarto de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos y Salón de Operaciones para casos que en los que estén comprometida la vida del paciente, mientras que procedimientos como cirugías electivas y consultas externas estarán suspendidas.



Por su parte, los médicos residentes e internos del HST acordaron dar plazo hasta mañan jueves, último día laboral de esta semana, para que se haga efectivo el pago de los turnos extraordinarios trabajados hasta diciembre de 2016.



“Si no hay respuesta por parte del Gobierno, vamos a hacer medida de fuerza desde el lunes que viene... un paro de labores rutinarias. Vamos a seguir trabajando pero vamos a trabajar por turnos, no labores cotidianas, solo urgencias”, explicó uno de los voceros.