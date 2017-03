Médicos reiteran llamado a paro el 20 de marzo, exigen reconocer estudios

El doctor Julio Osorio, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) reiteró este lunes que de no lograr un acuerdo con las autoridades de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, realizarían un paro general el próximo lunes 20 de marzo a partir de las 7:00 a.m.

Osorio explicó que se trata de un movimiento de fuerza para exigir se reconozca el derecho de los médicos por los años de estudios como tienen otros gremios del sector salud, además piden que los internos y residentes reciban un pago toda vez que esto contribuyen a una mejor atención a los pacientes.

Indicó que el ajuste que solicitan los médicos fue reconocido como justo hace un año cuando se dieron los aumentos salariales y sostiene que para no afectar las finanzas públicas están dispuestos a negociar una gradualidad y recibir los beneficios de manera paulatina en los próximos años "lo que no podemos permitir es que no queden reconocidos los derechos que tienen los gremios médicos a recibir los mismos beneficios que los demás gremios de la salud".

El gremio médico también pide se resuelva el problema del desabastecimiento de medicamentos e insumos para una mejor atención y poder hacer las cirugías y procedimientos requeridos. De igual forma solicitan poner fin a los casos de corrupción en la adquisición de medicamentos e insumos en las instalaciones de salud.

Por su parte, Rubén López, director encargado de la Caja de Seguro Social señaló que la mesa de trabajo realiza los esfuerzos necesarios para buscar punto de consenso en las peticiones de los médicos y que espera que en la reunión de este miércoles puedan lograr acuerdos que no permitan la paralización.