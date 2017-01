Medio colombiano informa sobre extradición de Nidal Waked a EEUU

El empresario colombo – panameño, Nidal Waked fue entregado a la DEA por agentes de la Policía Nacional de Colombia, según informó el diario colombiano El Tiempo.

Waked es solicitado por la justicia de los Estados Unidos, que lo acusa de supuesto lavado de dinero.

El 26 de agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde para que el empresario fuera extraditado a Estados Unidos, esto luego de que su defensa solicitara acelerar su extradición.

En una reciente entrevista que Nidal Waked ofreció al mismo diario, negó cargos en su contra y descartó negociar con la DEA."Yo no tengo nada que negociar, porque yo no he hecho nada.

Yo quiero llegar allá (a Estados Unidos) para que me presenten las pruebas y poder defenderme de una vez por todas", afirmó Waked.

Waked fue arrestado el 4 de mayo de 2016 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando llegaba desde Panamá.