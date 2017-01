Este martes Meduca abrirá inscripciones para cursos de verano

El Ministerio de Educación abrirá este martes las inscripciones para cursos de verano 2017, los cuales iniciarán el 10 de enero y culminarán el 10 de febrero.

A través de su Centro de Arte y Cultura, el Meduca ofrecerá cursos de dibujo y pintura, creatividad infantil, cerámica, teatro, guitarra, piano, danza urbana infantil, danza urbana juvenil y ballet.

La matrícula tiene un costo de B/.5.00 y la mensualidad es de B/.25.00. Son dos clases a la semana de dos horas cada una, las cuales se dictarán en tres diferentes horarios: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

El edificio del Centro de Arte y Cultura está ubicado en la calle Gabriela Mistral, La Cresta/Vía España. Para conocer más detalles puede llamar al 263-9339.