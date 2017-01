Meduca toma acciones para evitar atraso en pago a docentes

La ministra de Educación Marcela Paredes informó que junto al Ministerio de Economías y Finanzas y la Contraloría de la República han tomado las medidas necesarias para evitar el atraso en el pago a los docentes.

"Este año estamos trabajando poniendo la carreta detrás de los bueyes, estamos preparándonos para 3 mil docentes adicionales desde antes aunque no tenga ya la solicitud, creando una estructura flexible, que cuando llegue la solicitud ya las posiciones estén allí y no tengo que ir a crear estructura, no tengo que ir a buscar presupuesto que son las cosas que retrasan el proceso,", explicó Paredes.

Agregó que debido a la presión por parte del Meduca por que se reporten las vacantes , este año en el primer concurso se han abierto 3,300 vacantes de las cuales 1,600 son permanentes siendo la mayoría para zonas de difícil acceso donde se enviarán 500.

Según la titular del Meduca, el atraso en el pago a los docentes en el año anterior se dio porque se la comisión seleccionadora retuvo las vacantes abriendo solo unas mil y una vez iniciado el año escolar solicitaron más de dos mil vacantes, esto para beneficiar a allegados toda vez que una vez iniciado el año escolar se realizan selecciones directas.

Paredes dijo que espera que con las medidas implementadas por el Meduca y el MEF se pueda solventar la falta de docentes y el atraso en el pago a los mismos para este año.