Meduca y docentes de difícil acceso firman acuerdos, AEVE insiste en incumplimiento

Este jueves, se llevó a cabo en la ciudad de David, provincia de Chiriquí la primera reunión entre la Comisión de Alto Nivel y los docentes de áreas de difícil acceso, para dar seguimiento a los acuerdos pactados en San Félix.

El titular de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles dijo en declaraciones a RPC Radio que en el encuentro, fueron firmados 18 acuerdos de un pliego de peticiones con más de 30 puntos.

Entre los acuerdos, el Meduca se comprometió a presentar una propuesta para la revisión de la ley que define la condición de los docentes en en difícil condición laboral y que tome en cuenta aspectos como el acceso, las condiciones de salubridad y la seguridad.

En un lapso de 3 meses, preparán un pliego para que los docentes reciban al inciar el año escolar 2018, un kit con un botiquín, salvavidas, botas, entre otros, además de la licitación de paneles solares para los puntos más críticos.

También se acordó presentar un manual de prevención de riesgo por parte del Sistema Nacional de Portección Civil (Sinaporc), y la implementación de un mecanismo para el traslado de docentes a centros médicos en casos de urgencia.

El próximo 7 de septiembre, realizarán un gabinete social en David para atender a la comisión de alto nivel.

Sin embargo, la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) reiteró que el Meduca ha incumplido con los acuerdos pactados en San Félix el 28 de junio y el 10 de julio, y los mismos fueron firmados a espaldas del verdadero movimiento docente.

Además, solicitaron la liberación de los docentes que protestaron este jueves en Sán Félix, y responsabilizaron a la titular de Educación, Marcela Paredes y al mandatario de la República, Juan Carlos Varela “por violación de derechos humanos y uso exagerado de la fuerza”.

El ministro Carles aseguró que una de las dirigentes de ese gremio, Yadira Pino se negó a firmar los documentos, “pienso que a ella no le interesa llegar a un acuerdo, no vamos a sacrificar a los niños y padres de familia. Esta comisión de diálogo no puede ser secuestrada por una dirigente”.

Los decentes se declararon en huelga indefinida desde el pasado 25 de julio como medida de presión para solicitar mejores condiciones de trabajo, arreglo de vías de acceso y construcción de puentes.

