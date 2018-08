Mejía concede a Fiscal de Martinelli suspensión de audiencia hasta el 14 de septiembre

Jerónimo Mejía, el magistrado de Garantías del proceso "pinchazos" que sigue la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli, concedió este miércoles, un plazo al Fiscal Harry Díaz para que pueda responder a las objeciones hechas por la defensa legal del exmandatario, contra las transcripciones de las supuestas escuchas ilegales.

Mejía indicó que la audiencia, que está en fase intermedia, se retomará el 14 de septiembre a las 9:00 a.m., y en ésta Díaz debe presentar sus respuestas a las objeciones que hicieron los abogados de Martinelli, quienes pidieron que se declare ilegal la presentación como indicio, de los 7 cuadernillos del expediente que contiene transcripciones e información adicional, porque aseguran que no cuenta con el sellado de protocolo que debía darse en el manejo de pruebas o estampado hash.

En esa misma fecha, Mejía también ordenó a la defensa que presente sus pruebas para que la Fiscalía, a cargo de Díaz, pueda hacer sus objeciones y luego de esta fase, él como Juez de Garantías pueda tomar una decisión sobre la admisibilidad o rechazo de pruebas.

La defensa, a través del abogado Sidney Sittón cuestionó al magistrado Díaz por no dar una respuesta inmediata en la audiencia, sobre las series de objeciones que dio la defensa; sin embargo el Fiscal aseguró que mantiene su agenda con compromisos, como juez de Garantías en causas admitidas recientemente, contra diputados de la Asamblea Nacional.

"Si por mí fuera, saliéramos de la fase intermedia de una vez", expresó Díaz, al ser cuestionado por no responder a las objeciones en el acto de audiencia de hoy; mientras que el magistrado de Garantías al concederle el plazo consideró que su colega no se estaba escudando para no responder.

Denuncias de Martinelli

Al finalizar la audiencia, la abogada Alma Cortés se dirigió al magistrado Mejía para solicitarle permiso para que el expresidente Martinelli pueda presentar "personalmente", denuncias contra funcinarios, entre estos, mencionó al magistrado De León y a la procuradora Kenia Porcell, sin embargo, el juez le informó que no tenía la facultad para aprobar esa petición.

La audiencia de acusación se retomó este miércoles cerca de las 10:00 a.m. y finalizó a las 5:00 p.m., tras una extensa presentación de lo abogados defensores del exmandatario, que durante un periodo de dos semanas se mantuvieron en revisión de 7 cuadernillos del expediente del caso pinchazos.

El equipo legal del expresidente estuvo representada hoy, por el abogado Carlos Carrillo quien objetó la prueba 8 por "ilegal e impertinente", y que está relacionada con la transcripción que hizo el miembro de la Dirección de Investigación Judicial, Gustavo Scott Valdés sobre las supuestas intervenciones de comunicaciones.

Carrillo puntualizó en que los 7 cuadernillos del caso pinchazos debe ser considera como prueba ilícita, porque contiene transcripciones de supuestas escuchas ilegales de forma incompleta y se acopió por una instancia distinta, antes que el caso del expresidente llegara a la Corte Suprema.