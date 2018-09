Mejía se declara "sin competencia" sobre petición de Martinelli para votar en primarias

635x357 Mejía se declaró no competente sobre petición de Martinelli para votar en primarias. Telemetro Reporta

El magistrado Jerónimo Mejía, juez de Garantías en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli, por supuestas escuchas ilegales o pinchazos, decidió la noche de este viernes declararse "sin competencia" ante la solicitud de la defensa para que el exmandatario pudiera votar en las elecciones primarias del partido Cambio Democrático, el domingo 30 de septiembre.

"El suscrito carece de esa competencia y capacidad", dijo Mejía y agregó que ni la Ley ni la Constitución han establecido cómo los privados de libertad "no condenados" pueden ejercer ese derecho al sufragio.

Por tanto, ante las omisiones que el Juez aseguró tuvo la defensa al hacer la solicitud, y al sustentar que las elecciones son reglamentadas como funciones del Tribunal Electoral, concluyó que "carece de competencia para decidir la petición promovida", hecho que llevaría a Martinelli a mantenerse sin votar durante la elección primaria del domingo.

La decisión de Mejía se dio tras cuatro horas de receso y tras escuchar a las partes, acerca de la petición que presentó en medio de la audiencia, el abogado Sidney Sittón, quien expresó "solicitamos el ejercicio, toda vez que Ricardo Martinelli es candidato a un puesto dentro de las primarias de su partido político".

Según el magistrado, Sittón no acreditó la participación, el cargo al que opta Martinelli, el documento que así lo certifique y no sugirió la forma cómo se supone debía ejercer el sufragio. "Ese dato tenía que exponerlo la defensa y no dejarlo a la creatividad del magistrado", sustentó Mejía.

El magistrado Jerónimo Mejía, juez de Garantías en el Caso Pinchazos, se declaró no competente para decidir sobre petición de Ricardo Martinelli de que se le permita salir de El Renacer para ir a votar en primarias CD. #TReporta @ROLANDODAVIDD pic.twitter.com/vVdonohiY4 — Telemetro Reporta (@TReporta) 29 de septiembre de 2018

Las críticas

Martinelli corre como precandidato a diputado para el circuito 8-8 en la casilla 11, posición que quedó en firme tras la publicación del Boletín Electoral 4,327 del Tribunal Electoral (TE), documento que no fue presentado por la defensa para esta petición, de acuerdo al recuento que hizo el magistrado de Garantías de los boletines y demás resoluciones que recibió de parte de los abogados del exmandatario.

La intención de Martinelli de salir a participar en esta votación fue rechazada rotundamente por la Fiscalía, a cargo del magistrado Harry Díaz, y por los querellantes en el caso pinchazos y así se lo hicieron saber al juez de Garantías.

El abogado David Cuevas, quien representa al acusador autónomo Rosendo Rivera, manifestó "creo que el señor Ricardo Martinelli sabe que esta solicitud es improcedente (...) lo que está buscando es hacerse la víctima para que personas le den el voto este domingo" y dijo que la petición "está fuera de lugar. De igual forma se expresó el abogado Carlos Herrera Morán, representante del querellante Mauro Zúñiga, quien tildó de "irreverente" y huéfana de validez jurídica a la solicitud hecha por Sittón.

A estas voces de rechazo se unió Balbina Herrera, quien pidió al juez que negara esta petición, al sentir que es una falta de respeto hacia los querellantes. Afirmó que durante las elecciones primarias no es permitido votar a los privados de libertad, solo en las elecciones generales, por esto manifestó "que espere a las elecciones generales a ver si le puede dar el voto a Rómulo Roux", dijo la excandidata presidencial.

Por su parte, el magistrado Díaz, cuestionó la petición e indicó que el acusado violó la prohibición electoral por llevar "distintivos" o imágenes de partidos o candidatos, dentro de edificios públicos. Esto, después que durante las audiencias desarrolladas esta semana, Martinelli se presentó a la Corte con una gorra distintiva de su postulación y una camisa del partido Cambio Democrático.

En la sesión de este viernes, de la audiencia intermedia del caso pinchazos, el magistrado Mejía concedió a la defensa la oportunidad para refutar las objeciones que hicieron tanto la Fiscalía, como el acusador autónomo contra las pruebas testimoniales, documentales y periciales que presentó la defensa del expresidente.

Superada esta fase, Mejía reiteró que se acoge a un periodo de tiempo para tomar una decisión sobre las pruebas y testimonios que serán admitidas para la fase de juicio en el proceso de pinchazos. El magistrado expresó que su decisión la tomará "sin prisas, pero sin pausas", indicando un plazo indefinido para hacer públicas sus decisiones.