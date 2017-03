Mejía en contra de desarme, pide certificar capacidad de las personas para porte de arma

Severino Mejía, especialista en temas de seguridad se manifestó en contra de la iniciativa de desarme a nivel nacional planteada por el magistrado del tribunal de Cuentas , Alberto Cigarruista.

Indicó que quienes deben ser desarmado son los delincuentes "el derecho de portar y tener un arma de fuego es inalienable, salvo que se haga una ley en esa dirección, no me parece que va a resolver el problema, no creo que sea pertinente en este momento".

Mejía recomendó que se debería permitir que "el ciudadano decente" sea sometido a un proceso de supervisión en el cual se certifique que está en la capacidad de usar fuerza letal, además que cada seis meses se verifique que tiene el arma en su poder y no ha tenido ninguna incidencia " es la manera más efectiva de controlar al ciudadano que está en su derecho de poder portar y tener un arma de fuego".

Además dijo que es necesario levantar la veda que existe actualmente en el país toda vez que la misma podría promover la venta a través del mercado negro.