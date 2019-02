“Mejor porque ya estoy cansado de viajar”, Wever ante impedimento de salida del país

El secretario general de la Asamblea Nacional (AN), Franz Wever, rindió este viernes indagatoria por el caso de compensación de "diablos rojos", ante la Fiscalía Anticorrupción.

Tras varias horas, Wever salió del edificio Avesa y dio a conocer que le fueron decretadas las medidas de firmar una vez al mes, así como impedimento de salida del país.

Ante esta última medida manifestó: “mejor porque ya estoy cansado de viajar, 53 países, 4 continentes, ya estoy cansado de viajar así que mejor que no me dejen, magnífica, así no puedo ir a ningún lado a seguir gastando plata”.

Con relación a la indemnización, aseguró que cobró únicamente por un bus de ocho que tenía en su momento y añadió que le mostró todos los documento al Fiscal.

Cabe mencionar que según información de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público, se llevan adelante indagatorias a 528 personas, de las cuales 63 eran funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Secretaría de Metas, mientras que los otros 465 son transportistas.

Los indagados están siendo imputados por supuestas irregularidades en el proceso de indemnización de buses "diablos rojos" que dio paso al funcionamiento del sistema Metro Bus.

La información recabada por la Fiscalía, arrojó que existió una desproporción entre los cupos existentes en 2012 (1,762) versus las 3,317 compensaciones pagadas al años 2014, cuyo monto alcanzó la suma total de B/.95.9 millones.

Además, reveló que hubo reasignaciones de cupos para que los propietarios obtuvieran más beneficios, con aval de las concesionarias y de las autoridades.