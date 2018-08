Implementan la nueva ruta de Metro Bus Cadena de Frío - Vía Centenario

Tal como lo había anunciado la empresa Mi Bus, encargada de la operación del sistema de transporte de Metro Bus, a partir de este lunes es implementada la nueva ruta Cadena de Frío – Vía Centenario.

Esta ruta operará en tres franjas horarias: 6:30 a.m. a 8:00 a.m., de 11:15 a.m. a 12:45 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. el servicio iniciará en la parada Condado del Rey (Discovery Center) tomará la Vía Centenario hasta Merca Panamá para hacer el recorrido interno y retornar hacia Condado de Rey (Discovery Center).

Además los buses tendrán habilitadas paradas en Condado del Rey (inicio y fin frente a Discovery Center) , Torres de Milán, CRI, Estadio Rod Carew, Merca Panamá, Rod Carew, Altaplaza, Campus Víctor Levi (UTP), Condado del Rey, Los Libertadores (en ambos sentidos).

El objetivo de esta nueva ruta es contribuir con la movilidad de los trabajadores del sector, y según indicó Mi Bus, el horario del servicio estará sujeto a cambios, una vez se realice la inauguración de Merca Panamá.