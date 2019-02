Metro de Panamá recibe propuestas para extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaita

El Metro de Panamá S.A., inició este viernes la recepción de las propuesta para la extensión de la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaita.

La extensión a Villa Zaita, tiene como objetivo establecer una estación terminal en el extremo Norte, con una capacidad mayor de 10,000 pasajeros en hora pico. La estación contará con dos andenes laterales y apoyo tipo pórtico.

A eso de las 10:05 a.m. la Comisión Evaluadora al Metro recibió la primera propuesta del Consorcio Villa Zaita, le siguió a las 10:18 a.m., el Consorcio ACPC Línea 1, a las 10:35 a.m. Consorcio Línea Panamá Norte y la cuarta fue hecha por el Consorcio Villa Zaita.

El proyecto también contempla construir un intercambiador de buses con capacidad para atender a más de 8,000 pasajeros en hora pico y un estacionamiento vehicular para unas 800 unidades.

La obra contará con una longitud de 2.2 kilómetros y, también incluye entre sus componentes la ampliación de la Vía Transístmica a 6 carriles y un segmento con manejo del tráfico a 2 niveles, además de mejoras peatonales y paisajismo, las cuales se desarrollarán en la servidumbre existente.

Todo listo para recibir las propuestas para el acto de recepción de propuestas para la extensión de la Línea1 hasta Villa Zaita.

Primera propuesta recibida 10:05 a.m. Consorcio Villa Zaita pic.twitter.com/5CPWynhTRf — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) 15 de febrero de 2019

Segunda propuesta recibida a las 10:18 am Consorcio ACPC Línea 1 pic.twitter.com/6LRRSf4fbV — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) 15 de febrero de 2019

Tercera propuesta recibida a las 10:35 a.m. Consorcio Línea Panamá Norte pic.twitter.com/OgPW5PY2Se — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) 15 de febrero de 2019