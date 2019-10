MiAmbiente buscará que hasta el 50% de la flota vehicular del Estado sea eléctrica

El titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Milciades Concepción, expresó a Radiografía algunos de los planes a ejecutar por parte de esta entidad entre los que incluyen hacer la flota vehicular del Estado menos contaminante y continuar con las sanciones a los que incumplan la suspensión de la tala de árboles.

El ministro adelantó que entre sus proyectos "está propuesto que entre un 30 y 50% de los vehículos del Estado sean eléctricos".

Aunado a esto Concepción destacó que también buscarán incentivar la venta de autos eléctricos entre los panameños.

"También las empresas que venden automóviles entre un un 20 y 30% sean ventas de automóviles eléctricos", acotó el ministro.

El titular de MiAmbiente agregó que para lograr esto se contempla implementar normativas y proyectos de ley para hacer las compras de estos vehículos más atractivas.

Por otro lado, se manifestó que seguirán siendo estrictos en la imposición de sanciones para los que incumplan con la suspensión de la tala y se reveló que el distrito de Chepo es uno de los más afectados con la tala de árboles de Cocobolo.

Concepción también dejó de manifiesto que el proyecto propuesto por Mirei Endara, ministra de MiAmbiente de la administración pasada, de sembar 1 millón de de hectáreas para reforestar el país fue un fracaso y agregó que por año se sembró tan solo 5 mil hectares árboles.

"Lo más triste es que muchas veces se hacían campañas para sembrar árboles en áreas deforestadas, pero no se le daba seguimiento. Un árbol si usted lo siembra hoy en día y no le da mantenimiento todos los meses se muere. Y la gran mayoría de esas 5 mil hectáreas al año, ya no existen", reveló el ministro.