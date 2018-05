Milagros Lay es condenada por estafa, pero pagará con trabajo comunitario

Milagros Lay, la mujer que pidió dinero para supuestamente acceder a un tratamiento por cáncer, fue condenada este jueves por delito de estafa.

En una audiencia realizada esta mañana, un juez de Garantías la condenó a 60 meses de prisión, sin embargo a través de un acuerdo de pena, logró que se conmutara su sentencia al trabajo comunitario no remunerado.

La sustitución a trabajo comunitario de ornato y limpieza lo llevará a cabo a partir del 21 de mayo por 200 semanas, los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Municipio de San Miguelito, y de no cumplir tendrá que pagar su pena en prisión. Mientras que su hermano fue sobreseído definitivamente por no encontrarse dolo en su actuación, confirmó el Órgano Judicial.

En la audiencia, Lay ofreció disculpas a los presentes, ya que en su favor se llegaron a hacer recolectas masivas para que pudiese acceder a un supuesto tratamiento contra el cáncer, sin embargo todo su testimonio resultó ser fraudulento. "Pido disculpas por el error cometido, soy humana, no medí las consecuencia", expresó en la audiencia.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio