Ministerio Público apela fianza de excarcelación otorgada a Riccardo Francolini

La fiscal Séptima Anticorrupción del Ministerio Público, Leyda Sáenz presentó este miércoles ante la Secretaría Judicial del Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal la sustentación de la apelación a la fianza de excarcelación a favor de Riccardo Francolini.

A través del escrito Sáenz manifestó su rechazó a la medida debido a que tanto Francolini a través de Goldline Oversead Business, S.A, y el abogado Valentín Martínez manejaron más de medio millón de dólares sin control alguno.

Sostiene que la fianza concedida no compadece con lo establecido en el artículo 243 del Código Procesal Penal "dado la naturaleza del delito, y su situación pecuniaria individual o colectiva, así como las circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés del imputado para ponerse fuera del alcance de las autoridades".

Además discrepó con el criterio de la defensa de que no existe peligro de fuga argumentando que al momento de realizar una diligencia de allanamiento en la residencia de Ricardo Francolini no fue posible ubicarlo en su domicilio en Costa del Este, debido a que no se encontraba, e incluso se impidió el ingresó del personal de la fiscalía al complejo residencial.

Ante esto la fiscal solicita a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia revocar la decisión del juzgado Decimocuarto y no conceda la libertad bajo fianza del procesado por conductas ilícitas en las cuentas bancarias de la Casa de Valores Financial Pacific, que posteriormente fueron transferidos a diversas cuentas, entre ellas, a la de inversión JAL OFF SHORE LTD.