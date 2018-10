Ministerio Público realiza rotación de personal en fiscalías

Tal como lo había adelantado la procuradora general de la Nación Kenia Porcell, a partir de este lunes se realizaron rotaciones de personal en las fiscalías.

Según Porcell, con estos movimientos se busca dar oportunidad a otros fiscales y adelantó que el próximo año se realizarán otros cambios y algunos ascensos.

- El Fiscal superior Emeldo Márquez pasa a ser Fiscal Superior de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

- El Fiscal Superior Rafael Baloyes se asigna como Fiscal Superior de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro.

- La Fiscal Superior Dayra Botello pasa a la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana.

- El Fiscal Uris Vargas se asciende por 6 meses como Fiscal Superior, estará a cargo de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

- La Fiscal Neiza Nereira, queda a cargo de la Fiscalía Superior de Adolescentes del Tercer Circuito Judicial.

- La Fiscal Superior Gladys Morán retorna a la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial y hará uso de un mes de vacaciones. En su reemplazo quedará la Fiscal Brenda Flores.

- La Fiscal de Circuito Patricia Herrera pasa a la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana.

“Nadie que tenga madurez como fiscal puede tomarse a pecho que si una Procuradora lo asciende temporalmente y por determinada circunstancia no puede mantenerse en el cargo, eso no significa que la institución no lo quiere”, dijo Porcell.