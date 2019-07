Ministra de Educación visita el José Dolores Moscote para buscar solución por paro

En su primer día en el cargo, la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos llegó este martes 2 de julio al Instituto José Dolores Moscote, que entra en su tercera semana de paro.

La comunidad educativa de este plantel demanda mejoras en materia de infraestructura. Además, esta escuela ha sido blanco de robo en unas seis ocasiones.

Gorday de Villalobos dijo a su llegada al centro educativo que el objetivo de su visita es buscar un mecanismo y llegar a un conseno para levantar el paro y los estudiantes puedan retornar a sus clases.

Sobre el tema de seguridad, la ministra adelantó que están realizando coordinaciones con la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad para buscan una medida paliativa como instalación de cámaras de seguridad, mientras sea construido el muro perimetral.

“ Si no hay seguridad no podemos avanzar con el tema de tener un ambiente de aprendizaje, la seguridad no es solo el área perimetral, la ventilación, ambiente, comodida lo mínimo para generar provesos de aprendizaje”, manifestó.