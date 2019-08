Ministra del Miviot solicitará a Contraloría auditoría forense a proyectos de Techos de Esperanza

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Inés Samudio se refirió este martes a la auditoría interna que realizan al programa Techos de Esperanza, que se gestionó mediante la modalidad de licitación en la administración del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

"Alrededor de 51 proyectos a nivel nacional con casi 300 millones de dólares en estos contratos, ya lo hemos retomado y encontramos que los proyectos fueron mal planificados y totalmente improvisados”, dijo Samudio.

La titular del Miviot manifestó que hasta el momentos han encontrado irregularidades administrativas, posteriormente, a la auditoría interna solicitará a la Contraloría General de la República una auditoría forense y remitirán el informe a las instancias correspondientes.

Entre algunas de las deficiencias, no explicadas en el proceso de transición están: no tener identificación de un solicitante o beneficiario y casos donde no se cuenta con el derecho de propiedad.