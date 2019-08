Ministra de Trabajo designa a los integrantes de la Comisión Técnica de Salario Mínimo

En Gaceta Oficial mediante la Resolución No. DM335-2019 de 2 de agosto de 2019 la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, hizo público los nombres de las personas que formarán parte de la Comisión Técnica de Salario Mínimo.

"La ministra de Trabajo en uso de sus facultades legales mediante el Decreto No. 83 de 1 de agosto de 2019, se modificó el Decreto Ejecutivo No. 47 de 19 de julio de 2017 y el Decreto Ejecutivo No. 65 de 6 de septiembre de 2017, que nombra a los miembros de la Comisión de Salario Mínimo", indica parte de la Resolución.

Cabe destacar que la Comisión Nacional de Salario Mínimo debe realizar su labor a través de una Comisión Técnica que coadyude en los diagnósticos y análisis respectivos para la fijación de los salarios mínimos.

Dicho esto se designan como integrantes de la Comisión Técnica de Salario Mínimo a:

Juan Pimentel, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Eva Guerra Briceño, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

María Rojas, Ministerio de Economía y Finanzas

Yamileth Castillo, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

María Cristina Rodríguez, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Iván Jiménez, Ministerio de Comcercio e Industria

Ubaldo Núñez, Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Albinia Quintero Barraza, Contraloría General de la República

Santos Manuel Pereira, Contraloría General de la República

Manuel Ferreira, Consejo Nacional de la Empresa Privada

Andy Espinoza, Consejo Nacional de la Empresa Privada

Augusto García, Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados

Maribel Gordón, Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente