Ministro del MOP echa para atrás: "nadie se salva de huecos, en todos lados del mundo hay"

El ministro de Obras Públicas Ramón Arosemena rectificó sobre aquel comentario expresado durante una entrevista realizada hace algunos meses en la cual mencionó que nunca había caído en un hueco, y dijo este domingo que "nadie se salva de los huecos".

Arosemena explicó que su respuesta fue de acuerdo a la pregunta, sin embargo el problema fue que la utilizaron como "headline" (titular) de la noticia, "la pregunta fue a quién usted le menta la madre cuando cae en un hueco, es una pregunta difícil, yo en verdad no le miento la madre a nadie, yo le conteste de acuerdo a la pregunta que ella me hizo, así que le dijo que yo ando por todos lados y no he caído en ningún hueco", explicó.

Luego de explicar la raíz de su respuesta, el titular del Ministerio de Obras Públicas reconoció que sí ha caído en huecos mientras conduce en las calles de Panamá, "nadie se salva de los huecos, en todos lados del mundo hay", dijo Arosemena, a la vez que señaló que conoce de lo distintos problemas que hay en la ciudad capital.

Indicó que el mal estado de las calles se debe a diversas circunstancias, entre las que mencionó el drenaje de agua de los edificios al asfalto, problemas de tuberías, mala construcción y mala planificación, entre otros.

El ministro del MOP manifestó que trabajan para cubrir esos huecos y además en prevenir que los mismos vuelvan a salir.