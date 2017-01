Ministro Vásquez niega que le hayan propuesto la dirección de la CSS

El ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, negó este lunes que se le haya propuesto ser el director de la Caja del Seguro Social tras la salida del Estivenson Girón de la institución.

" Ese tema no se me ha tocado hasta la fecha, prefiero seguir hablando del Mides (Ministerio de Desarrollo Social), no quiero hablar de cosas que no se me han propuesto", manifestó Vásquez.

Según el titular del Mides, la Caja del Seguro Social requiere de una transformación muy amplia, y no solamente en el aspecto administrativo "no se trata solamente de figuras de cambiar a alguien por otro".

Además dijo que es muy importante mostrar cifras reales de las la institución a través de un proceso de auditorías que permita conocer cómo están las finanzas de la institución y si los programas todavía son autosuficientes o establecer que medidas se deben tomar. de igual forma dijo que se debe trabajar por acabar con el tema de la mora en las cirugías.

Tras la renuncia del Girón como director de la CSS a partir del 31 de diciembre, surgieron rumores sobre el posible nombramiento de Vásquez como su reemplazo ante la institución.