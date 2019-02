Ministro detalla estrategias que podrían disminuir el precio de los medicamentos

635x357 Ministro Mayo: No todas las garrapatas tienen la bacteria que ocasionó 5 muertes en comarca. Álvaro Alvarado

Crear un margen de ganancias, aumentar la competencia en el mercado panameño y convertir al estado en competencia para las casas comerciales a través del proyecto de ley de abastecimiento, son las tres alternativas que propone el ministro de Salud Miguel Mayo, para disminuir el precio de los medicamentos.

Detalló que los eslabones involucrados en esta situación a parte del usuario/paciente, son las industrias farmacéuticas, distribuidores y farmacias; y cada una de ellas tiene un margen de ganancia que puede ser ajustado para mejorar el precio. “Queremos que nos vendan al mismo precio que le venden al bloque de suramérica, independientemente de su PIB y su población”, puntualizó.

Asimismo, Mayo indicó que se debe aumentar la competencia en el mercado panameño, que es pequeño, por lo que se han comunicado ya con varias casas comerciales y laboratorios genéricos para lleguen a Panamá y haya una variabilidad de medicinas, incentivando así a las farmacias del país.

También propone que el Estado se pueda convertir en competencia para las farmacias privadas, teniendo un abastecimiento de medicamentos en el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS). Esto, a través de la iniciativa de ley de abastecimiento, que crea la Dirección General para el suministro de medicamentos y otros productos para la salud humana, con el cual se busca agilizar las compras y disminuir el “desabastecimiento” en las unidades hospitalarias del sector público en el país.

, permite hacer proyecciones de presupuesto, economía de la salud y además, que los puestos directivos sean por concursos académicos, a fin de alejarlo de la política partidista.

Por otra parte, un estudio realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) arrojó que en Panamá el 71% de los medicamentos están más caros que en todos los países centroamericanos. Y agregó Mayo, que no se trata de subsidiar medicamentos.

En cuanto al Decreto Ejecutivo N° 40 del 13 de febrero de 2019 que reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, el ministro resaltó que “es totalmente falso” que este aumente el precio de las medicinas.

Mayo detalló que este decreto, que fue conversado con la Cámara De Comercio Industrias y Agricultura De Panamá (CCIAP) por 10 meses aproximadamente, aumenta el costo del registro, hace que sea eficiente el mismo y disminuye el costo de la destrucción del medicamento. “Cuando divides lo que aumenta entre la cantidad de pastillas que se vende, eso no llega ni a un centavo. Además, esto no ha aumentado en 18 años y los medicamentos sí, esto no tiene que ver”, agregó.

Esto tras las declaraciones de dos representantes de dos laboratorios farmaceúticos en Panamá en donde manifestaron su preocupación por la publicación en Gaceta Oficial del decreto 40, que aumenta las tasas sobre medicamentos.