Ministro reitera día feriado a nivel nacional tras clasificación de Panamá a Rusia 2018

635x357 El presidente Juan Carlos Varela firmó tres decretos a la 1:30 a.m. de este miércoles. Foto/@JC_Varela.

El ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles confirmó la mañana de este miércoles que la empresa privada deberá pagar un recargo de 150% sobre el día de trabajo a sus colaboradores, después que el presidente Juan Carlos Varela firmó tres Decretos Ejecutivos para declarar el Día Nacional en homenaje a la clasificación de la Selección de Fútbol al Mundial de Rusia 2018.

Los tres decretos firmados a la 1:30 a.m., por el presidente Varela, declaran el día libre a nivel nacional en el sector público y privado, suspende las clases y fija el mecanismo de pago para las empresas privadas que tengan la "disponibilidad" de mantener sus operaciones en este día.

"Todas las empresas que no están señaladas dentro del Decreto, que no están señaladas en el sector privado dentro del Código de Trabajo y decidan trabajar y abrir sus puertas al público deberán pagar un 150% de recargo al día de trabajo", aseguró Carles en Telemetro Reporta y agregó que lugares de consumo como centros comerciales y restaurantes están exentos de esta medida, sin embargo los decretos aún no están publicados en la Gaceta Oficial.

El ministro agregó que las oficinas públicas que brindan servicios esenciales deben mantenerse abiertas y explicó que tanto el Órgano Judicial como el Órgano Legislativo deben emitir sus respectivas resoluciones.

Hasta el momento, el Órgano Judicial informó que laborará en su horario normal.

Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que hoy pagarán a los jubilados y pensionados, sin embargo han suspendido las citas médicas progaramadas para este miércoles.

En tanto, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores informó en la madrugada que ordenó la suspensión de clases y las labores administrativas.