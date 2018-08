Ministros y Varela se reunirán con productores la tarde de este miércoles

El ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, se apersonó este miércoles al área La Pesa de La Chorrera, en Panamá Oeste, para mediar con los productores, que realizaban un cierre de la vía interamericana en rechazo a las importaciones.

Durante la mediación, Bethancourt convocó a los manifestantes a reunirse a la 4:00 p.m. de este miércoles con los ministros de Estado y el presidente de la República Juan Carlos Varela, durante la sesión del Consejo de Gabinete.

“El día de hoy tenemos Consejo de Gabinete, yo plantearé esa solicitud de ustedes, pero también necesitamos que ustedes se junten, los productores que están a nivel nacional, que crean en la comisión que ya existe y veamos si nos podemos reunir hoy con algunos ministros y yo le hablaré al señor Presidente”, declaró el titular de Seguridad.

Asimismo se indicó que serán habilitadas aeronaves para trasladar a los líderes de movimientos de Tortí Chepo, Darién, Chiriquí, Divisa, Los Santos y Panamá Oeste, a fin de que asistan a la reunión.

Por su parte Aquiles Acevedo, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), indicó que esta convocatoria es solo una cortesía de sala en la que no abordaran las peticiones que plantearon en el pliego presentado el pasado 26 de julio.

“Todos los que estamos en los puntos quedamos de acuerdo en que no vamos a soltar hasta que no tengamos una respuesta concreta, queremos una reunión desde hace meses con el Presidente. Como se pueden reunir hoy, por qué no se pueden reunir mañana, denos espacio mañana, hoy es cortesía de sala, no es discusión de los nueve pliegos”, enfatizó Acevedo.

Cabe recordar que los productores están exigiendo a las autoridades, la eliminación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), así como las importaciones.

El Ministro Bethancourt llegó a un acuerdo con la Asociación de Ganaderos de Panamá Oeste, para lo que se convocó una reunión con todos los ministros de Estado involucrados hoy a las 4:00 PM en @PresidenciaPma con la presencia del excelentísimo @JC_Varela pic.twitter.com/uLu7CGVsS8 — MinSeguridadPA (@minsegpanama) 8 de agosto de 2018