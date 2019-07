Ministros designados por Laurentino Cortizo toman posesión de sus cargos

El Salón Amarillo del Palacio de las Garzas fue el escenario de la juramentación de ministros y viceministros de Estado designados por el presidente Laurentino Cortizo.

El acto inició pasadas las 6:00 p.m. con la llegada del presidente de Panamá, encargado de presidir esta toma de posesión acompañado por el vicepresidente José Gabriel Carrizo.

Como primer punto se dio la lectura de los principios del Buen Gobierno: No mentir, no engañar, no robar y no tolerar la deshonestidad.

Luego, el presidente Laurentino Cortizo, procedió a firmar el Decreto Ejecutivo 112 del 1 de julio de 2019, que nombra a los ministros y viceministros de Estado.

Posteriormente firmó el Decreto Ejecutivo 113 del 1 de julio de 2019, el cual nombra a asesores presidenciales con tratamiento de ministros consejeros.

Acto seguido, ministros y viceministros designados procedieron a fimar el decreto de nombramiento.

Los siguientes ministros fueron juramentados junto a sus viceministros y tomaron posesión para el periodo de gestión 2019-2024:

Ministra de Educación: Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Desarrollo Social: Markova Concepción Jaramillo

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral: Doris Zapata

Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial: Inés Samudio

Ministra de Salud: Rosario Turner Montenegro

Ministra Consejera para temas de Salud Pública: Eyra Ruíz

Ministro de la Presidencia: José Gabriel Carrizo

Ministro de Relaciones Exteriores: Alejandro Ferrer

Ministro para Asuntos del Canal: Aristides Royo

Ministro de Seguridad: Rolando Mirones

Ministro de Economía y Finanzas: Héctor Alexander

Ministro de Comercio e Industrias: Ramón Martínez

Ministro de Obras Públicas: Rafael Sabonge

Ministro de Ambiente: Milciades Concepción

Ministro de Gobierno: Carlos Romero Montenegro

Ministro Consejero: José Alejandro Rojas

Ministro de Desarrollo Agropecuario: Augusto Valderrama

Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios: Carlos Salcedo

Al culminar con la firmas, Cortizo emitió un discurso en el que aseguró sentirse “honrado de estar acompañado de un equipo comprometido con este país... altamente calificado, con una combinación de experiencia con juventud”. Puntualizó en que el objetivo de su Gabinete es “trabajar por el país”.

Los ministros y viceministros designados fueron anunciados por Cortizo en conferencias de prensa y en listas oficiales.

Este acto estaba previsto para las 5:00 p.m., pero inició una hora después debido a que el Presidente se encontraba en reuniones bilaterales con algunos de los mandatarios que estuvieron presente en su investidura.

Esta se convierte en la primera visita de Cortizo al Palacio de las Garzas como presidente de la República.

Más temprano, en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, Laurentino Cortizo, fue juramentado y tomó posesión como Presidente de Panamá.

En el acto estuvieron presentes 99 delegaciones, 10 jefes de Estado y de Gobierno y 3,400 participantes