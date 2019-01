Minsa y CSS detectan seis casos importados de malaria en peregrinos

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), informó este jueves que han atendido 1,127 casos, incluyendo la detección de seis casos importados de malaria o paludismo en peregrinos durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Según, las autoridades de salud los casos han sido atendidos con tratamiento y supervisión oportuna, “la región metropolitana y las áreas urbanas de Panamá no son áreas endémicas de estas enfermedades, por lo cual es muy poco probable su transmisión”.

Entre los diagnósticos reportados hasta el momento son: rinofaringitis aguda (5%); gastroenteritis y colitis de origen no especificado, faringitis aguda no especificada (4%); gastritis no especificada, dolores de cabeza o cefaleas, alergias no especificadas 2% y otros.

Emergencias

Hasta el momento se han reportado, en los sitios de eventos de la Jornada Mundial de la Juventud, un total de 128 atenciones, entre ellas, 20 casos de agotamiento por calor, 30 traumas menores, 45 casos de debilidad generalizada, 2 reacciones alérgicas, 2 casos de hipertensión, 10 de cefalea, 18 trastornos gastrointestinales y una convulsión.

De estas 128 atenciones, 7 pacientes fueron trasladados a centros hospitalarios y se les dio de alta con tratamiento ambulatorio, propias de su condición patológica.

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial San Miguel Arcángel (FTC) informó que en las diferentes actividades del Papa Francisco se aplicaron los protocolos y planes de seguridad, salud, emergencias y movilidad donde participaron más de 8,500 unidades.

La jornada que comenzó con la visita a la Presidencia de la República, la Cancillería, la Iglesia San Francisco de Asís, en el Casco Antiguo de la Ciudad, culminó con la Ceremonia de acogida y apertura de la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo Santa María La Antigua en Cinta Costera.

Cabe señalar que el reporte de la FTC para este jueves 24 de enero registra 2 casos policiales, específicamente de pasaportes extraviados que fueron canalizados mediante denuncias interpuestas en las áreas de atención primaria.