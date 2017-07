Minsa realizará un Mega Censo de Salud Preventiva el sábado 22 en el Roberto Durán

El ministro de Salud Miguel Mayo invitó a toda la población mayor de 40 años a participar en el Mega Censo de Salud Preventiva que se desarrollará el próximo sábado 22 de julio en el Gimnasio Roberto Durán.

Mayo informó que a través de la jornada de atención médica se busca detectar a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles y que debido a que no tienen síntoma no reciben tratamiento, "la idea es que estos pacientes salgan del censo con un tratamiento y queden adscritos a un centro de salud para el seguimiento del mismo".

De igual forma, Julio García Valarini, subdirector de la Caja de Seguro Social y coordinador del censo indicó que la mega jornada de salud es una estrategia inédita a través de la cual se busca garantizar la prevención, toda vez que la inversión si la enfermedad es tratada desde un inicio es mínima en comparación con los gastos para el tratamiento de las complicaciones.

Valarini dijo que más de dos mil colaboradores del Minsa y la CSS, entre estos 200 doctores, enfermeras, farmaceutas, nutricionistas, voluntarios participarán del censo en el cual se espera que acudan a unas 15 mil personas que recibirán atención de medicina general en atención primaria, exámenes de laboratorios con resultados el mismo día y tratamientos gratuitos. Los asistentes deben llegar en ayuno.

También se anunció que habilitarán áreas específica de atención para dar prioridad a aquellas personas con discapacidad.

De acuerdo con el subdirector de la Caja de Seguro Social hasta la fecha se han realizado 174 censos de salud a nivel nacional, atendido a 185, 364 panameños, de los cuales un 52% es asegurado y el otro 48% no asegurado impactando directamente ambas instituciones. De los pacientes que acudieron un 36% padece de hipertensión arterial, 38% hiperlipidermia 14% de diabetes mellitus y 42% de obesidad y sobrepeso.

"El Mega Censo de #SaludPreventiva brindará atención médica 💊💉 a más de 12 mil personas de 40 años y más" @mayogastro pic.twitter.com/Jax7ujVrFf

— MINSA Panamá (@MINSA_Panama) 11 de julio de 2017



Estamos unificando esfuerzos para disponer con más de 2 mil funcionarios, que consta de 400 médicos para el Mega Censo de #SaludPreventiva pic.twitter.com/uJimvKXHtw

— MINSA Panamá (@MINSA_Panama) 11 de julio de 2017