Minsa amonestó a empresa encargada de publicidad contra el consumo de lácteos y carnes

El Ministerio de Salud (Minsa), impuso este viernes una amonestación formal a la empresa encargada de los anuncios publicitarios contra el consumo de carnes y productos lácteos a través de muppies instalados en la ciudad Capital.



El anuncio que promueve el respeto al derecho de los animales y la dieta vegana, desató una polémica por el tipo de información que puede impactar la salud.



Itza Barahona de Mosca, directora General de Salud explicó que quizás la confusión radica en que “como no era un producto comercial pensaron que no tenía que pasar el mensaje por la Comisión de Publicidad y Propaganda del Minsa”.



Tras la amonestación "estricta" que se le impuso, la Dra Barahona de Mosca advirtió que se le va a dar una orientación "si se repite la misma situación se procederá a una sanción monetaria".



Hizo un llamado a la armonía y al trabajo en conjunto por una buena salud.



Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°13 del 24 de enero de 2008 publicado en Gaceta Oficial No. 25966, en su artículo 171 “queda prohibida cualquier forma de publicidad o propaganda referente a la higiene, a la medicina preventiva y curativa, a las drogas y a los productos de uso higiénico o medicinal, cosméticos y productos de belleza, que no fueran previamente aprobados por el Ministerio de Salud, el cual objetará toda propaganda encaminada a engañar o explotar al público, o que en cualquier forma pueda resultar perjudicial para la salud”.



Elka González, nutricionista indicó que es necesario incluir carne y productos lácteos en la comida de los niños porque son una fuente importante de proteína.