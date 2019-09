Minsa confirma 66 casos de Virus Sincitial Respiratorio de julio a agosto

En ministerio de Salud (Minsa), reiteró este viernes el llamado a los padres o tutores de los infantes menores de 5 años, así como a los adultos mayores, a seguir recomendaciones para evitar el incremento de los virus respiratorios como: influenza A y B, parainfluenza, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), adenovirus, metaneumovirus, rinovirus, entre otros.

De acuerdo con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), para el período del 21 de julio al 24 de agosto, analizó 290 muestras respiratorias de las cuales reportó 163 muestras positivas a virus respiratorios.

De estos 163 casos, 66 son del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), (50) rinovirus, (15) adenovirus, metapneumovirus (12), (8) parainfluenza.

Por otro lado, se reportaron 8 casos de influenza A H1N1 pdm09 hasta el periodo del 28 de julio al 3 de agosto) e influenza B (4 casos) a partir del 3 de agosto hasta la fecha.

Estos virus pueden causar afectaciones como bronquiolitis en niños además de neumonías y bronconeumonías tanto en niños como en adultos.

“La bronquiolitis por lo general afecta a los niños menores de dos años y se define como una enfermedad común y algunas veces puede ser grave, por tal razón es común hospitalizaciones en niños menores de un año, pero en Panamá el virus más frecuente es el VSR, más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida”, indicó un comunicado.

Detallaron que a nivel de país, para el período del 25 al 31 de agosto se reportaron (993 casos) de bronquiolitis con una tasa de incidencia de 23.5 por 100,000 habitantes y un acumulado de 12,912 casos; en comparación con el año 2018, para el mismo período se notificaron (914 casos) de bronquiolitis y un acumulado de 13,272 casos, a pesar que hay un incremento en los casos de infecciones respiratorias agudas graves, se

Destacan que el Virus Sincitial Respiratorio se propaga al tener contacto directo con las secreciones de la nariz y la garganta de alguien que tenga la enfermedad, esto puede suceder cuando otro niño o un adulto enfermo tosen o estornudan sin cubrirse la boca y nariz y las diminutas gotitas de saliva que lanza al aire luego son inhaladas por el bebé o entran en contacto con juguetes u otros objetos que luego son tocados por el bebé.

Expresan que para el VSR no hay vacuna y las medidas de prevención son:

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

-No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.

-Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar.

-Limpie y desinfecte las superficies y objetos que las personas toquen frecuentemente.-

-Evite el contacto cercano con las personas enfermas.

-No llevar a los niños pequeños a lugares con mucha concentración de personas

-No enviar a niños enfermos a las guarderías ni escuelas



Si está enfermo, importante el aislamiento en casa, quedarse en casa: o Guardar reposo y tomar abundantes líquidos, a los niños pequeños ofrecer con frecuencia líquidos para ayudar a fluidificar los mocos y sean eliminados más fácilmente o evite estar cerca de otras personas en especial de los niños pequeños y adultos mayores. Esto ayudará a proteger a los demás para que no contraigan la enfermedad.