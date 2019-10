Minsa decomisa pastas dentales falsificadas en Los Pueblos

Personal del Ministerio de Salud (Minsa) procedió este viernes a realizar el decomiso de pastas dentales de dudosa procedencia, durante un operativo desarrollado en el Centro Comercial Los Pueblos, en el corregimiento de Juan Díaz.

La incautación de llevó a cabo luego de que se detectará que el producto estaba siendo vendido en un puesto de buhonería.

Carlos Chevalier, jefe de inspección de Farmacias y Droga del Minsa, explicó que el operativo se desarrolló tanto en Los Pueblos como en Metromall como parte del seguimiento que se realiza ante la venta de cremas dentales sin registro sanitario que contienen dietilenglicol.

"Dándole seguimiento a eso encontramos un señor que si lo tenía (el producto) y procedimos a decomisar un total de trece unidades… cómo es un producto que se vende a dólar es atractivo para la población pero es peligroso porque no sabemos de dónde viene ese producto, si es original o si es falsificado, no sabemos las condiciones cómo ingresa, cómo está almacenado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y siempre pensar en la salud de uno", detalló Chevalier.

Por su parte, el propietario del producto, quien aseguró tener el recibo de compra del mismo, rechazó la acción cuestionando a las autoridades de Salud y de Aduanas por permitir que este tipo de mercancía entre al país si supuestamente no puede ser comercializado.

Por otro lado, Chevalier señaló que hasta el momento se ha logrado decomisar aproximadamente 100 unidades de pastas dentales en las últimas semanas.

Hizo un llamado a la población a no comprar estos productos, ya que "si no lo compran, si no hay demanda pues no va a haber oferta, entonces esa es la parte en que queremos hacer énfasis en que la población tome conciencia y se cuide a sí mismo su salud, si es algo muy barato es sospechoso".

Con colaboración de Óscar Sanchez, periodista de Telemetro Reporta.