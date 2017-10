Minsa lanzará app para verificar idoneidad de profesionales de la salud

El Ministerio de Salud está trabajando en la creación de una aplicación para que los usuarios que requieran algún servicio de salud puedan verificar la idoneidad de médicos o especialistas antes de atenderse.

La aplicación se llama “Consejo Técnico de Salud”, y en ella encontrarán nombres, fotografías y número de idoneidad de los profesionales de salud, incluyendo farmaceutas, laboratoristas, enfermeros y médicos veterinarios.

Miguel Mayo, ministro de Salud, dijo este lunes en el programa Radiografía de EcoTV que la aplicación aún no ha sido validada y que están apenas en fase de pruebas, pero que una vez esté óptima para su funcionamiento, podrán encontrar la información de más de 100 mil profesionales que están registrados en el Consejo Técnico de Salud.

“Van a un consultorio de un médico, él usualmente tiene en la puerta que dice que es idóneo para cierta profesión, lo puede buscar con el nombre y le va a salir foto y le va a salir si realmente es idóneo para eso”, explicó Mayo.

En los últimos meses se han detectado pesronas ejerciendo la medicina de forma ilegal en Panamá, incluso han dejado víctimas fatales, con esta aplicación el Minsa busca evitar nuevos casos.

“En este momento la aplicación no está validada, estamos lanzándola para que la gente se empiece a buscar y hay que llamar al Consejo Técnico de Salud... estoy haciendo pruebas con personas que conozco que salen o no salen, las sociedades que hagan la lista de quienes no están apareciendo para que envíen los nombres”, instó.

El Ministro dijo que próximamente anunciarán la convocatoria para las fotografías, las cuales se estarán tomando en las regionales de salud, y en diferentes hospitales.