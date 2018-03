Minsa pide a la población no comprar o utilizar el producto "Colgate" Üclü Etki

El Ministerio de Salud (Minsa), hizo un llamado a la población a no comprar o utilizar el artículo de higiene personal "Colgate" Üclü Etki, que es considerado de dudosa procedencia.

Esto, luego que durante un proceso de inspección y auditorías de la comercialización de productos desarrollado a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas se detectó la distribución y venta ambulatoria del producto de higiene personal

Mediante un comunicado, el Minsa señaló que el producto no corresponde al registrado en Panamá y no cumple con las normas de etiquetado que permitan conocer el laboratorio fabricante, país de procedencia, composición de sus ingredientes y además se presenta en un idioma no conocido.

Como medida preventiva, la entidad también solicitó "dar aviso en casos de identificar los agentes vendedores o distribuidores.. por considerarlo un producto ilícito".

De igual forma, pide a la ciudadanía que en caso de que se den situaciones que puedan afectar la salud de la población, avisar al personal disponible en las distintas regiones de Salud del país.

El Ministerio de Salud aclaró que los productos de la marca Colgate Palmolive debidamente registrados en el país son aptos para utilizarse como artículos de limpieza e higiene personal.