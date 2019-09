Minsa anuncia retiro preventivo de productos con ranitidina de la marca Zantac

La empresa GlaxoSmithKline (GSK) suspendió la distribución y retiró de manera preventiva de todos los mercados los productos que contienen ranitidina balo la marca Zantac, informó este viernes el Ministerio de Salud (Minsa).

En ese sentido, el Minsa detalló que los productos Zantac suministrados al mercado de Panamá afectados por este retiro son:

-Zantac jarabe 150 MG/10ML 1X150 ML; lote (1726100010/1728200002) con fecha de expiración diciembre de 2019.

-Zantac tabletas 150 MG X20; lote (1724100017) con fecha de expiración enero de 2020.

-Zantac tabletas 150 MG X60; lote (1816600012) con fecha de expiración octubre de 2020.

-Zantac tabletas efervecentes 150 MG 1X10.



La distribución de los productos bajo esta marca serán suspendidos mientras se obtengan los resultados de las investigaciones ordenadas luego de que agencias internacionales de salud alertaran sobre una impureza de nitrosamina llamada N-nitrosodimetilamina (NDMA) en niveles bajos en algunos medicamentos con ranitidina.

En otros países se ordenó el retiro del producto ranitidina perteneciente a las casas farmacéuticas Sandoz, Apotex Inc. Pro Doc Limitée, Sanis Health Inc y Siven Pharmaceuticals ULC. El Minsa confirmó que éstos no son distribuidos en Panamá.