Minsa recibirá este domingo informe sobre sustancia detectada en el río Parita

El ministro de Salud, Miguel Mayo se refirió a la mancha blanca reportada en el río Parita, específicamente en el sector de la toma de agua de agua de Palo Grande, y señaló que en la noche de este sábado o en la mañana del domingo recibirá el informe de lo sucedido.

Mayo indicó el personal de los estamentos de seguridad ha recorrido más de 5 kilómetros camino arriba del río y no se encontró la mancha ni animales muertos, por lo que no cree que se trate de una sustancia tóxica, sin embargo reiteró el llamado a no utilizar el agua hasta estar seguro de qué se trata.

Señaló que una vez se que reportó la aparición de la mancha se emitió la alerta a la población para que no utilizara el vital líquido ni para beber ni cocinar, y se inició de inmediato las investigaciones por parte de la junta técnica dirigida por el gobernador Raúl Rivera.

La junta técnica tomó las muestras de agua para realizar las pruebas científicas correspondientes que estar seguro de la procednecia de la sustancia.

El titular del Minsa dijo que hasta el momento no se han reportado anomalías de pacientes afectados por la sustancia, por lo cual no consideran que se trata de una sustancia peligrosa, pero mantendrán el nivel de alerta hasta estar confirmar que no representa un riesgo para la población.

Mientras se reciben los resultados de las muestras tomadas, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) activó un plan de contingencia para la distribución de agua en carros cisternas y botellas de agua a los residentes del área.