Eliminarán artículos de reformas constitucionales que desataron protestas universitarias

Las dos propuestas para modificar artículos de la Constitución Política de la República de Panamá relacionadas a educación serán eliminadas.

El anuncio se hizo tras una protesta universitaria que inició de manera pacífica y que terminó en violentos enfrentamientos en la Asamblea Nacional entre estudiantes, el cuerpo de seguridad del Palacio Legislativo y unidades del control de multitudes de la Policía Nacional (PN).

Se trata de modificaciones a los artículos 99 y 104 sobre educación que fueron aprobados en la discusión del primer bloque del proyecto, que a criterio de estudiantes y administrativos de la Universidad de Panamá (UP), atentan contra la autonomía universitaria y su carácter público.

Marcos Castillero, diputado y presidente de la Asamblea, sostuvo una reunión con una comitiva de la UP encabezada por el rector Eduardo Flores en el Palacio Legislativo.

De acuerdo con Castillero, ya esta reunión estaba programada y se le había comunicado a Flores hace dos días sobre la eliminación de los dos artículos.

“ Hace dos días sostuvimos conversación con el rector, en la cual nos acompañó el diputado Leandro Ávila, en la cual nos comprometimos en eliminar los dos artículos que afectan a la Universidad de Panamá”, manifestó Castillero al término de la reunión.

A su salida del encuentro, Flores notificó a los estudiantes de la decisión y adelantó que la próxima semana el Consejo General Universitario realizará un foro para analizar todas las propuestas de modificación a artículos de la Constitución, con participación de miembros de la Comisión de Gobierno.

" Esta universidad es mucho más que dar clases, es la que más investiga, nosotros publicamos quinientos artículos por año que son citados dieciocho mil veces al año, por lo tanto pensar en estos artículos, cuando los universitarios los vieron quedaron muy preocupados", dijo el rector de la UP.

Sobre los enfrentamientos, Flores dijo que no se descarta la participación de personas infiltradas que no pertenecen a la UP.