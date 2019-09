Exministra Molinar habla sobre irregularidades por parte de la Fiscalía en caso mochilas

La exministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió a las "irregularidades" que enfrentó en el caso sobre compra de mochilas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), de las falencias del sistema judicial panameño, y pidió mejoras en este sector del país.

Denunció que el Ministerio Público elige a quiénes sí y a quiénes no investigar. "Cuando inventaron el proceso de mochilas, inventaron que había sobrecostos, no encontraron eso. Cuando vi la cantidad de mentiras, yo pensaba que la Procuradora iba a decir que no podían permitir que los fiscales mintieran... los fiscales tuvieron que mentir para realizar el proceso y la procuradora (Kenia Porcell) salió a respaldarlos", señaló.

Ante la supuesta selectividad de la justicia, mencionó que también durante su gestión como ministra de Educación, ella copió la ley de compras del Canal que exige transparencia. “Mandé la copia de la ley porque funciona, cuando llegaron, me investigaron en el Meduca hasta donde pudieron y no encontraron nada", detalló.

“La administración pasada manejó más dinero del que maneja normalmente el Gobierno, y ¿cómo es posible que este Gobierno tenga que iniciar pidiendo plata... qué hicieron con ese dinero?”, cuestionó.

Se refirió también al Programa Panamá Bilingüe, “en el que se gastaron millones de dólares”, según señaló la exministra. “¿Alguien sabe quiénes fueron a estudiar? Habiendo tantos maestros que lo pudieron aprovechar... ellos se gastaron 5 millones en viáticos y viajes”, sostuvo.

Agregó que la dirigencia magisterial no protestó durante la gestión del exmandatario Juan Carlos Varela, “porque recibieron mucha plata en la pasada administración”, concluyó.