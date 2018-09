Moradores se toman el proyecto habitacional El Mastranto 2 de La Chorrera

Cansados de esperar por una solución habitacional, tras sufrir los estragos de una inundación hace cinco años, al menos 200 familias ingresaron por la fuerza a las viviendas que son parte del proyecto gubernamental, El Mastranto 2 de La Chorrera.

Algunas de esta personas expresaron que se tomaron el lugar, porque a pesar que las viviendas cuentan con agua potable y servicio de electricidad, están abandonadas por las autoridades, mientras ellos pagan alquiler o viven en casas de sus familiares.

"Estoy esperando por una de estas casitas que me prometió el Gobierno. Del Mastranto de La Chorrera se han olvidado (...) yo no estoy pidiendo que me regalen la casa, yo puedo pagarla", expresó Jackeline Moreno, una de las afectadas que asegura tiene seis años en la espera de una solución habitacional por parte del Gobierno.

En el proyecto se aprecian las viviendas construidas y con sus acabados, en medio de un herbazal.