Moscoso y Barletta respaldan a OEA en que no se puede reconocer elecciones de Venezuela

La expresidenta Mireya Moscoso y el exmandatario Nicolás Ardito Barletta suscribieron una declaración en respaldo al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien rechaza los resultados de las elecciones regionales celebradas el domingo en Venezuela.

Ambos suscriben la Declaración como miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que, además está firmada por otros 14 exmandatarios de la región como Álvaro Uribe Vélez, Laura Chinchilla, Óscar Arias, Andrés Pastrana y Vicente Fox, entre otros.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a objeto que avance en la disposición de las medidas sancionatorias contra los integrantes del régimen de Maduro, en modo de procurar el restablecimiento en Venezuela del orden constitucional y democrático que se ha visto fracturado", expresan en la Declaración que Almagro divulgó este miércoles a través de su cuenta de Twitter.

Almagro consideró, tras los resultados de las elecciones regionales que, estos no se pueden reconocer, porque en Venezuela no existen las garantías para el ejercicio efectivo de la democracia. "Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene, reflejos democráticos".

El chavismo arrazó en los más recientes comicios con 17 de las 23 plazas para elegir gobernadores en Venezuela.

Tras la elección que favoreció al oficialismo, doce países de América solicitaron el martes que se haga una auditoría independiente al proceso electoral, estos son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.