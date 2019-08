Movin tilda de nefasta la decisión de los magistrados del Segundo Tribunal en caso Odebrecht

El Movimiento Independiente (Movin) emitió un comunicado donde plantea su postura y tilda de nefasta la decisión de los magistrados María Lourdes Estrada y José Ho Justiniani, del Segundo Tribunal, de negar la extensión del plazo para continuar investigación en el caso Odebrecht al Ministerio Público (MP).

"El Órgano Judicial negó darle más tiempo al Ministerio Público para seguir investigando a Odebrecht, un nefasto precedente para nuestra justicia en el caso de corrupción más grande de Latinoamérica", indicó en su cuenta de Twitter Movin.

Sin embargo, en el comunicado Movin inicia señalando que "la esperanza de miles de panameños de encontrar justicia en el caso de corrupción más importante de la historia latinoamericana, acaba de ser sepultada con el fallo de los Magistrados".

El comunicado señala que con esta decisión no se le permitió al MP concluir con los enlaces internacionales que aportarían pruebas ni conocer los nombres de las empresas vinculadas a Odebrecht y los hechos de corrupción durante la gestión de Martín Torrijos o revelar los nombres reales de los apodos que dio a conocer en julio del 2019 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

"Recordemos que en la audiencia de noviembre del 2017, los delatores mencionaron empresas involucradas en el período de gobierno de Martin Torrijos, y en julio del 2019, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó nuevos detalles de pagos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Los panameños tenemos derecho a saber quiénes son "Aguía", "Cachaza", "Canario", "Periquito", "Peau", "Explorer", "Alemao", "Amigo da Onca", "Capitao", "Salado" y otros", señala el comunicado de Movin.

El Movimiento indicó además, que tras este fallo Panamá no tendrá cara para pedirle al mundo que no nos incluyan en las listas internacionales de países no cooperadores en el lavado de dinero, "cuando la institución llamada a expedir justicia de manera objetiva, expedita e independiente, cierra el caso Odebrecht, negando justicia a los ciudadanos panameños que somos las víctimas de la corrupción".

Finalmente, Movin señala que como último recurso queda la Corte Suprema de Justicia y esperan que en esta los magistrados comprendan la gravedad de lo decidido y se le dé prioridad a la búsqueda de la verdad y la justicia.

"Esperamos que los Magistrados comprendan la gravedad de lo actuado por los jueces y le den prioridad a encontrar la verdad e impartir justicia, para garantizarle a todos los panameños que en Panamá impera la ley, y que el que abusa de su posición, pagará las consecuencias. ¡Caiga quien caiga!", finaliza el comunicado.