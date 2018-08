Mujer denuncia supuesta privación de libertad por 5 horas en Arraiján

Una mujer fue supuestamente privada de su libertad por 5 horas antes de ser abandonada nuevamente en la autopista Arraiján - La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La dama contó a Telemetro Reporta, que a eso de las 2:00 p.m. de ayer domingo, salió a comprar unos víveres a una tienda cerca de su casa en el centro de Arraiján, sin embargó de regreso es interceptada por unas personas quienes la introdujeron a un automóvil y le taparon el rostro con un paño mojado perdiendo el conocimiento de forma instantánea.

“No recuerdo nada, solamente que en la noche me tiran al autopista, el carro se estaciona en el mismo lugar donde me secuestran...me empujan y me tiran los cartuchos… camine hasta llegar a mi casa donde me desplome en pleno patio”, expresó.

El Ministerio Público adelanta la investigación sobre el caso de supuesta privación de libertad.