'Los derechos y garantías constitucionales son para todos', Mulino a Ugaz tras declaraciones

El exministro de Seguridad Pública y miembro del partido Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino, reaccionó a las declaraciones del expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, sobre el fallo del Tribunal de Juicio Oral en el caso pinchazos.

Mulino cuestionó a Ugaz por opinar de un caso panameño, sin supuestamente conocer la justicia del país.

“Nadie conoce el fondo de esa sentencia, aún no se ha hecho la lectura... a mí me sorprende que un tipo como este que vino a Panamá dentro de la comparsa de los #CaigaQuienCaiga... venga hoy a decir y a criticar so pretexto de tecnicismo la demora de un juicio”, sostuvo Mulino.

Luego que Ugaz denunciara que en Panamá se archivan casos bajo la premisa de que los procesados merecen “justicia pronta”, Mulino señaló que “los derechos constitucionales y las garantías constitucionales son para todo el mundo. Los fiscales tienen que probar la culpabilidad... el acusado no tiene que ir a un proceso a demostrar que es inocente”.

El abogado Mulino, quien no formó parte de la defensa de su copartidario, el exmandatario Ricardo Martinelli, manifestó que cuando escuchó los testimonios del caso, “no le cabía la menor duda de las incongruencias de los testigos de la Fiscalía”.

“La ley es para aplicarla, no para que convenga a algunos y favorezca a otros... la única prueba válida es la lícita”, insistió Mulino.

Explicó que “si uno en un proceso no hace uso de la defensa que te da la constitución y la ley, estamos en medio de un linchamiento”. “A mí me violaron mis derechos constitucionales claros”, puntualizó.

Denunció que no se puede procesar a una persona “porque tres periódicos digan que alguien es culpable”. “A mi me metieron preso con tres periódicos de La Prensa”, indicó.

Según Mulino, en su caso, él presentó la advertencia de la indagatoria fuera de término que fue una de las causales de nulidad. “Yo llevé el fallo autenticado del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde me sobreseían de manera definitiva del caso de los italianos, y pese a esto, siguieron con el caso.

Catalogó de “persecución política”, el caso que se le siguió por supuestas irregularidades, pago de coimas y sobrecostos, en los contratos entre el Estado panameño y empresas italianas filiales de Finmeccanica para la compra de radares, helicópteros y mapas cartográficos.

“En el caso martinelli, como un mero observador... y en el mío, la fiscalía nos persigue bajo casos más armados... a Martinelli siendo del Parlacen lo investigaba el Consejo de Seguridad, y Kenia Porcell que aún no era procuradora, ya conocía los expedientes”, acotó Mulino.

“Cuando los fiscales se sustentan en apoyo mediático, estamos mal”, concluyó Mulino.