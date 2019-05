Multa impuesta por el Metro de Panamá a usuario queda sin efecto tras conocer su condición de salud

El Metro de Panamá comunicó la noche de este viernes que la boleta de B/100.00 que fue impuesta a un usuario por tomar agua de una botella dentro del tren 2113-214 en la estación de Brisas del Golf, queda sin efecto por órdenes Roberto Roy, director general del ese sistema de transporte, tras aclarse su condición de salud.

“El Metro de Panamá cuenta con un reglamento del usuario para mantenerlo limpio y en orden. En relación a la sanción impuesta a un joven en una estación de Línea 2, la misma se evitaba si la persona hubiese expresado su condición, la multa queda sin efecto por orden del ingeniero Roberto Roy”, señala través de su cuenta de Twitter.

El anuncio es hecho luego de que Edward Guerra, el usuario que fue multado y quien en este momento se encuentra hospitalizado en el cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, narrara a Telemetro Reporta su versión sobre este hecho.

El joven contó que sí llevaba una botella y estaba tomando agua, debido a que se encontraba en ayunas para realizarse unos exámenes médicos debido a una enfermedad que padece, y no podía consumir alimentos, únicamente podía ingerir el vital líquido.

Aclaró que “están saliendo por allí versiones en las que supuestamente yo le dije al teniente que no me importaba, que yo tomaba donde yo quiera, y eso es mentira, yo en ningún momento abrí la boca ni le dije nada al teniente, solamente le di la cédula y bajé del tren”.

Añadió que posteriormente le comentó al teniente sobre su condición de salud y que debido a eso necesitaba tomar agua, sin embargo el mismo ignoró esa situación y le impuso la sanción.

“Yo le comenté que yo estaba malo, que estaba enfermo y necesitaba tomar agua, y no era porque yo quería hacerlo, entonces a él simplemente no le importó y ya me impuso la boleta”, puntualizó Guerra.