Niegan prescripción en caso de indultos, defensa de Martinelli apelará

El magistrado José Ayú Prado rechazó la solicitud de decretar la prescripción del caso indultos presentada por la defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli.

Ayú Prado, quien funge como juez de Garantías en el caso, también negó a declarar la extinción de la acción penal contra el exmandatario, u ordenar el archivo del expediente, producto de indultos concedidos al final de su administración en 2014.

Inmendiatmente se conoció el fallo, el abogado Sidney Sittón anunció que apelará lo decido durante la audiencia, y la apelación será competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la audiencia de este viernes no se discutió la declaración de rebeldía al expresidente en el proceso debido a que según el presidente de la Corte, si bien es cierto el pleno devolvió el expediente para determinar su estatus, también ordenó la detención provisional con fines de extradición, por lo que se entiende que los magistrados avalaron lo decidido por el magistrado juez de Garantías, respecto a la declaratoria de rebeldía.

La investigación en curso a Martinelli obedece a dos Decretos Ejecutivos fechados del 24 y 30 de junio del 2014 donde el expresidente otorga indultos a un grupo de privados de libertad, beneficiando a algunos detenidos por delitos como delincuencia organizada y homicidio agravado. Los indultos fueron revocados a través de otro decreto del 14 de agosto de 2014.

Magistrado de Garantías declaró no probada la prescripción presentada por la defensa del diputado del Parlacen, por lo que no se extingue la acción penal y no se archiva. Defensa anunció la apelación de la decisión.