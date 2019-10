Nueva ley "no es la solución total al problema de desabastecimiento, pero es el primer paso", paciente

635x357 Consideran que nueva ley "no es la solución total al problema de desabastecimiento, pero es el primer paso". Foto Ilustrativa/Dreamstime.

Surgen reacciones en cuanto a la efectividad de la Ley 97 que modifica y adiciona artículos a la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, la cual fue sancionada el viernes 4 de octubre por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

A juicio de Alexander Pineda, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Renales Crónicas, la nueva ley no solucionará totalmente el problema de falta de medicinas, sin embargo, considera que es el inicio para lograr resolverlo.

"Tal vez no es la solución total del problema de desabastecimiento, pero sí es el primer paso que está dando esta administración para empezar a solucionar los problemas que tenía la Ley 1 para los casos excepcionales de abastecimiento porque el proveedor no tenía el certificado, porque no había en el país, eso va a empezar a mejorar", explicó Pineda.

Añadió que para lograr un solución óptima, aún hace falta mejorar los procesos de adquisición en las instituciones, hacer algunas modificaciones a la Ley 51, así como regular el mercado privado de venta de medicamentos.

"Hay que hacer algunas otras adecuaciones, hay que mejorar la gestión de la misma Caja de Seguro Social y del Ministerio para la adquisición de medicamentos, sin pensar que todavía hay que mirar la forma de regular el mercado privado porque no puede ser posible que sigamos pagando, en la farmacia privada, medicamentos excesivamente caros", puntualizó.

Cabe mencionar, que a través de la Ley 97 se tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de medicinas, abaratar los costos, y permitir al Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), realizar las compras de los medicamentos de manera unificada a través de organismos internacionales.

