Nuevo embajador de Panamá en EEUU presentó sus credenciales a Donald Trump

Juan Ricardo De Dianous, nuevo embajador de Panamá ante los Estados Unidos, presentó este lunes 16 de septiembre sus credenciales al presidente de ese país, Donald Trump en la Casa Blanca.

Así lo comunicó la Embajada de Panamá en EEUU a través de la red social Twitter.

De Dianous tomó posesión como nuevo embajador el pasado 29 de agosto, en presencia del canciller panameño, Alejandro Ferrer y el vicecanciller, Federico Alfaro.

Durante una comparecencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, De Dianous dijo que la promoción de la inversión extranjera es una de sus principales prioridades.

Es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo en la University Of Southwestern, Luisiana, Estados Unidos.

Today the new Ambassador of #Panama to the USA, H.E. Juan De Dianous, presented his credentials to @realDonaldTrump at the @WhiteHouse. Welcome Ambassador! 🇺🇸🇵🇦 pic.twitter.com/ObR76tWIOL