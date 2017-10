Ayú Prado: “fiscales sabían que prórroga quedaba sin efecto si había detenciones”

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado reiteró que el Ministerio Público (MP) tenía prórroga infinita para la investigación del caso Odebrecht y que los fiscales tenían conocimiento que la misma quedaba sin efecto de haber detenciones.

Tras una reunión con miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Ayú Prado dijo que el fallo se puede apelar y el MP ha “tergiversado” la decisión de la jueza suplente, Lania Batista, que se apega a la ley.

Explicó que la jueza no ha anulado ni cerrado el caso, lo que ocurrió fue que no accedió a una petición de la fiscal Zuleyka Moore, que según Ayú Prado, solicitó dos meses de prórroga para hacer una vista fiscal, no para investigar.

"Los jueces piensan que la ley hay que cumplirla, si el 2033 (artículo) del Código Judicial dice que para pedir prórroga en los procesos en que no hay detenidos entonces es fácil deducir no hay detenidos, hay solicitud de prórroga entonces es posible, pero si hay detenidos y hay prórroga me parece que es difícil...salvo que se pretenda que la juez vaya a violar la ley", expresó.

Sobre la audiencia para validar acuerdos de colaboración eficaz en las investigaciones del caso Odebrecht, la cual fue suspendida por problemas técnicos, el magistrado presidente de la CSJ aseguró que fue el MP quien solicitó que la misma fuera a puertas cerradas “casi en secreto y cambiaron de opinión a última hora para que fuera pública”.

Este miércoles, la Corte negó la solicitud de extensión de término en la investigación en el caso Odebrecht presentada por el MP.

El fallo sostiene que ya se había dado una prórroga hasta tanto se agotara la investigación una vez se contara con el resultado total de las diligencias puestas en prácticas y debidamente digilenciadas, siempre y cuando no existiera ninguna persona detenida, o de lo contrario a partir de la detención iniciaría un plazo de dos meses para remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia con la respectiva vista fiscal.

